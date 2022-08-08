Европейские чиновники беспокоятся из-за дружеских отношений двух стран в области энергетики, финансов и торговли.

В Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за ее сотрудничества со страной-агрессором, которая 24 февраля без объявления войны вторглась в Украину.

Как пишет британское издание Financial Times, европейские чиновники беспокоятся из-за дружеских отношений двух стран в области энергетики, финансов и торговли.

Официальные переговоры о введении санкции против Турции в Евросоюзе пока еще не проводились, однако, по информации источников издания, они уже решили, как "наказать" за это Анкару – надавить на западные компании и банки, чтобы они ушли и с турецкого рынка.

С начала полномасштабной войны в Украине турецкие власти придерживаются так называемого "сбалансированного нейтралитета". Эрдоган предоставлял Стамбул в качестве переговорной площадки для завершения войны, также страна помогла в разблокировании украинских портов.

Однако, как отмечают журналисты, отсюда и идут опасения, что "сбалансированный нейтралитет" может превратиться для России в "окно возможностей" по обходу санкций.

Россия просит Турцию помочь обойти санкции

Об этом сообщал The Washington Post со ссылкой на перехват украинской разведки накануне переговоров президентов РФ и Турции. В частности, страна-агрессор просит разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

Издание отмечает, что пока не видит никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, поскольку таким образом она поставит собственные банки и компании страны под угрозу вторичных санкций и перекроет им доступ к западным рынкам.

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