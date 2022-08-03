Турция остается надежным партнером Украины.

Посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что заявления Турции свидетельствуют о неготовности к сотрудничеству с Россией по производству "Байрактаров".

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"Изначально было заявление Халука Байрактара для CNN о том, что они никогда не будут поставлять в Россию никаких "Байрактаров". Второе - президент Эрдоган заявил, что ему Путин предлагал такое сотрудничество, но не было никаких обещаний или обязательств. Спикер Эрдогана Ибрагим Калин разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства "Байрактаров" или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется", - рассказал посол.

Он добавил, что этот вопрос содержит "определенный эмоциональный элемент", но для Украины важно, "чтобы Турция была надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас являются стратегически важными".

"И она по сей день такой остается", - заверил Боднар.

В июле президент Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития якобы объявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников "Байрактар".

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