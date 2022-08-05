Если турецкое правительство согласится, то поставит собственные банки и компании под угрозу вторичных санкций.

Российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах.

Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на перехват украинской разведки накануне переговоров президентов РФ и Турции.

Россия просит разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это может помочь стране скрыть происхождение нефти после эмбарго Европейского Союза, которое полностью вступит в силу в следующем году.

Также российское правительство хочет, чтобы несколько государственных турецких банков открыли счета для финансовых структур РФ, а российским промышленным производителям позволили работать внутри свободных экономических зон Турции.

Издание отмечает, что пока не видит никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, поскольку таким образом она поставит собственные банки и компании страны под угрозу вторичных санкций и перекроет им доступ к западным рынкам.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин встречается со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

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