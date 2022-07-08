Также глава Офиса президента подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно больше тяжелого оружия.

Признание России страной-спонсором терроризма сделает ее токсичной для стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Российская артиллерия продолжает бить по мирным городам Донецкой области. Центральные районы городов, жилые дома – россияне терроризируют людей", - подчеркнул Ермак.

Чтобы остановить это, отметил он, необходимо активнее предпринимать "сильные шаги".

"Больше тяжелого оружия для ВСУ. Гаубицы, САУ и HIMARS в большом количестве и в руках наших воинов способны остановить и выбить россиян с нашей земли. Эффективность западного оружия уже видна на фронте. Мы должны сломать российскую тактику "выжженной земли". Это армия из прошлого, которая умеет только разрушать", - констатировал руководитель ОП.

Кроме того, он подчеркнул необходимость признания России страной-спонсором терроризма.

"Это решение сделает агрессора токсичным для тех стран, которые продолжают, в частности, покупать российские энергоресурсы", - сказал Ермак.

Также он отметил, что седьмой пакет санкций Европейского Союза с газовым эмбарго – это "именно тот сильный ответ на энергетический шантаж России, который необходим".

Руководитель ОП добавил, что санкции против банковской системы России также должны быть ужесточены.

"Современные системы ПВО. Закрытое небо – это жизнь украинцев. Нам нужно закрыть его от российских ракет", - подытожил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение в Палату Представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами заявил, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма. Он отметил, что Россия совершает геноцид против украинского народа.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении России в список стран, поддерживающих терроризм. Окончательное решение о признании России страной-спонсором терроризма должно быть принято администрацией президента Джо Байдена.

На данный момент в этот список входит четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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