Особенно важным является усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма.

Об этом он сказал на встрече с делегацией верхней палаты Конгресса США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом, которая находится с визитом в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, особенно важным является усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия осуществляет геноцид против украинского народа.

"Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир-пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за лидерство в поддержке Украины. Он отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию, в частности, принятие Конгрессом законов о запрете импорта российской нефти и приостановка торговых отношений с Россией и Беларусью.

Зеленский назвал выдающимся событием для Украины вступление в силу американского закона о ленд-лизе и защите демократии, потому что усиление оборонной и финансовой поддержки является чрезвычайно важным во время противостояния вооруженной агрессии России.

Президент Украины выразил надежду, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 млрд до 39,6 млрд долларов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что сегодня Зеленский встретил в Киеве делегацию Сената США с лидером республиканцев. Момент встречи политиков впоследствии показали на видео.

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