Во время четырехчасовых переговоров турецкий лидер ограничился кофе и чаем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил запланированную пресс-конференцию с российским диктатором Владимиром Путиным по итогам переговоров в Сочи. Кроме того, он отказался от ужина.

Об этом пишет российская газета "Коммерсантъ".

По данным издания, Эрдоган сократил фотосессию с Путиным до минимума. Несколько совместных фотографий сделал только один фотограф. Турецкий лидер почти сразу после четырехчасовых переговоров улетел домой, отказавшись от совместного ужина.

"Турецкий президент не остался даже на приготовленный ужин, а во время четырехчасовых переговоров обходился чаем и кофе", – пишет издание.

Встреча Эрдогана с Путиным:

Президенты Турции и России встретились в Сочи 5 августа. По сообщению россиян, президент Турции согласиться частично платить за российский газ в рублях.

6 августа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

После переговоров первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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