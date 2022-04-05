На смену потеплению пришла новая эра, но госсекретарь США не взялся ее охарактеризовать.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что эра потепления, которой ознаменовалось окончание холодной войны, завершилась.

Об этом пишет Голос Америки.

"Более настойчевый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась... Россия осуществила вторжение в соседнюю страну ... она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", - сказал Блинкен.

Он добавил, что пришла новая эра, но не взялся охарактеризовать ее.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия полностью провалила поставленные при вторжении в Украину цели, потерпела стратегическую неудачу, и возможно поражение.

По его словам, Украина теперь стала более сплоченной. "Это - суверенная, независимая Украина будет там гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", - сказал госсекретарь США.

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