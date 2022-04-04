Боевые шаги наша армия демонстрирует ежедневно, отметил глава государства.

Затягивание переговорного процесса со стороны России будет иметь для нее негативные последствия.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с международными и украинскими журналистами в Буче (Киевская область), сообщает Офис главы государства.

По словам Зеленского, министры иностранных дел Украины и России встречались в Турции, но эта встреча завершилась безрезультатно.

"С каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит", - отметил президент.

"Очень трудно разговаривать, когда ты видишь, что они тут наделали. Ежедневно там находят людей в бочках, в погребах, задушенных, замученных. Поэтому мы считаем, что им надо, если есть чем думать, то думать быстрее", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил убеждение, что в Украине в любом случае будет установлен мир, ведь наша современная европейская страна не может жить в войне.

"Мир не может быть без победы. Победа может быть в дипломатическом формате параллельно с боевыми шагами нашей армии. Боевые шаги наша армия демонстрирует ежедневно", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

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