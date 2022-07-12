Сам Портнов уверяет, что имел на это право.

Бывший первый замглавы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, несмотря на призывной возраст, выехал из Украины.

Об этом сообщили "Схемы".

Так, в начале июня известный 48-летний Портнов пересек границу с Венгрией через пропускной пункт "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области.

В Госпогранслужбе в ответ на запрос журналистов о том, на каком основании Портнов смог это сделать, заявили, что "содержание запроса касается предоставления персональных данных".

Сам Портнов подтвердил в комментарии "Стране", что выехал из Украины. Он уверяет, что имел на это право, поскольку является отцом детей 2012, 2014, 2019 и 2022 годов рождения, о чем предоставил пограничному органу соответствующие свидетельства о рождении.

В сети есть информация о двух детях Портнова - сыне Игоре (1993 года рождения) и дочери Лилии (1994 года рождения) - рожденных в браке с судьей Инной Белоконной, который продолжался до 1996 года.

Напомним, сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года Портнов выехал из Украины. Жил в России, затем переехал в Вену (Австрия), занимался адвокатской деятельностью. 19 мая 2019 вернулся в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: