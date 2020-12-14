После публикации полного текста решения суда оно будет обжаловано в кассационном порядке.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы водителя программы «Схемы» Бориса Мазура на решение Печерского районного суда по его иску к бывшему народному депутату и экс-заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову.

Об этом сообщает Радио Свобода из зала суда.

В августе Печерский райсуд отказал Мазуру в удовлетворении иска о защите права на приватность и отклонил просьбу обязать Портнова удалить из публичного пространства его персональные данные.

После публикации полного текста сегодняшнего решения Киевского апелляционного суда с мотивационной частью оно будет обжаловано в кассационном порядке.

«Суд создает опасную практику, по которой может быть распространена персональная информация любого лица как способ защиты своих прав, хотя закон говорит, что такое распространение незаконно, и оно разрешается только в исключительных случаях. Теперь на основе этого решения любое лицо может распространять персональные данные лица, и считать, что такой способ защиты является законным и соответствует принципам соразмерности и разумности», - заявила адвокат Мазура, руководитель юридического направления Института развития региональной прессы Оксана Максименюк.

Решение в пользу Андрея Портнова приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева в составе Анны Крыжановской, Максима Онищука и Виктории Шебуевой.

Портнов против "Схем": что известно

6 ноября 2019 года полиция открыла производство по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины после обращений о давлении Портнова на журналистов программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), которая работала над подготовкой материала о нем.

В частности, Портнов изложил в своем Телеграм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" из-за того, что редакция готовила расследование влияния и связей экс-чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его автомобиля, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

Как отмечалось в заявлении Радио Свобода впоследствии Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией их персональной информации, а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил слежения за сотрудниками редакции "Схем".

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Автор: Юлия Петриченко