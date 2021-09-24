Климкин прогнозирует, что канцлер ФРГ станет посредником в переговорах Киева и Москвы.

Канцлер Германии Ангела Меркель после своей отставки может стать посредником в переговорах Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-глава МИД напомнил, что ключи от мира на Донбассе находятся в руках Путина.

"И либо мы играем в свою игру и четко определяем сценарий, убеждаем американцев, что нам нужна новая стратегия по Донбассу и идем вместе с ними, либо мы идем в заморозку, и заморозка – это очень опасная вещь, так как ключи от заморозки, опять-таки, сегодня у Путина. И он в любой момент может ситуацию разморозить и начать качать ситуацию как со стороны Донбасса, так и изнутри", - сказал он.

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Говоря о будущей деятельности Меркель, Климкин намекнул, что ее возможное посредничество уже обсуждается.

"Новая стратегия возможна, разговоры о ней на самом деле ведутся, я просто некоторые нюансы не хочу озвучивать. Украина говорит с США, после перезагрузки Германии Меркель нам будет еще нужна для разговоров с Путиным, очень и очень. Это, если хотите, мой прогноз", - сказал он.

Не так давно посол Германии заявляла, что Меркель до конца своей каденции постарается организовать саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее Меркель пообещала покинуть политику после выборов в Германии в это воскресенье. За должность канцлера борются кандидат от социал-демократов Олаф Шольц, Анналена Бербок от "зеленых" и Армин Лашет от христианских демократов.

Автор: Юрий Годован