Волнистые попугаи ели просо прямо из ладони канцлерки.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась со своими избирателями накануне голосования в воскресенье.

Об этом пишет DW.

Стая австралийских радужных лорикетов буквально окружила Меркель во время ее посещения птичьего парка Марлоу.

Птички летали вокруг немецкого канцлера и ели из небольшого бумажного стаканчика, наполненного "нектаром лори", сделанного из пыльцы сушеных цветов, фруктового сахара, злаков и воды.

Читайте такжеFacebook банит российского тренера с "интересной" фамилиейМеркель, которая была на посту канцлера последние 16 лет, совершила прощальную поездку по своему избирательному округу в северном штате Мекленбург-Передняя Померания.

Волнистые попугаи ели просо прямо из ладони канцлерки.

"Нет, нет, я отлично справилась с попугаями", – ответила Меркель, когда ей предложили взять более крупную птицу – европейского филина.

Вместо этого Меркель дала возможность сфотографироваться своему преемнику 33-летнему Георгу Гюнтеру.

Фото улыбающейся канцлерки в сети мгновенно стало мемом.

Меркель сегодня посетила птичий зоопарк, и эти фотографии – все. Это не фотошоп, это было на самом деле.

Птички – не их любимые животные

Выводы после 16 лет руководства Меркель:

Лучшее вино на крыше, чем птичка в руке

Ангела Меркель сделала неожиданный визит в парк птиц Марлоу. Австралийские попугаи и индейки ели семена из ее рук. В какой-то момент один из них щипнул ее за палец, что вызвало реакцию, которая не осталась не замеченной фотографами.

Ранее Меркель пообещала покинуть политику после выборов в Германии в это воскресенье. За должность канцлера борются кандидат от социал-демократов Олаф Шольц, Анналена Бербок от "зеленых" и Армин Лашет от христианских демократов.

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Автор: Яна Ставская