Также США готовы помогать Украине в диверсификации поставок энергоресурсов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о предоставлении Украине 60 млн долларов помощи в области обороны.

Об этом Байден сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме (видео опубликовано на странице телеканала Fox News в Facebook).

Президент США подтвердил непоколебимость поддержки Украины.

"Соединенные Штаты остаются решительно привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и нашей поддержке евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнул Байден.

Также президент США сказал, что сегодня будет обсуждаться как именно Соединенные Штаты смогут продолжать поддерживать Украину в продвижении ею своей повестки дня демократических реформ и движения на пути полностью интегрированной Европы.

"Мы оживляем Комиссию стратегического партнерства между нашими странами, и мы также создаем новые стратегические рамки в области обороны благодаря новому пакету помощи в области безопасности в размере 60 млн долларов", - отметил президент США.

Кроме того, по его словам, США и Украина начинают новый стратегический диалог по вопросам энергетики и климата, чтобы помочь Украине диверсифицировать поставки энергоресурсов, одновременно поддерживая климатические цели, связанные с глобальным потеплением.

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

В рамках визита планировалось подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.

Автор: Виталий Саенко