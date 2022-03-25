Также Польша будет соблюдать принцип "никаких релокаций".

Польша не будет просить финансовой помощи от Евросоюза для украинских беженцев.

Об этом заявил вице-премьер Польши, лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, пишет Onet.pl.

"Конечно, мы считаем, что заслуживаем помощи, но не будем просить. Мы страна в хорошем состоянии, более чем втрое богаче, чем в начале 1990-х годов. Втрое богаче Украины на душу населения", - заявил Качиньский.

Политик также заверил, что Польша будет соблюдать принцип "никаких релокаций".

"У нас есть правило — никакого принудительного распределении беженцев по странам ЕС. Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти — то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", - сообщил Качинский.

Как писал УНИАН, Польша стала одним из основных направлений, куда, убегая от войны, едут украинцы. Государственная пограничная служба Украины сообщала, что Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, еще 11 марта.

Власти Польши надеются, что беженцы сами попросят переселить их в другие города когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой.

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