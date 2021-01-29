Глава украинской делегации в ТКГ убежден, что надо оказывать такое давление на РФ, чтобы она несла потери из-за отказа соблюдать международные нормы.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук убежден, что на Российскую Федерацию надо делать финансово-экономическое давление, поскольку она не меняет позицию относительно отказа прекратить войну на Донбассе.

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Об этом Кравчук сказал в интервью "Апостроф TV". В частности, он соглашается с точкой зрения определенных людей, что война в Донбассе выгодна России и она может расшатывать ситуацию в любой момент. "Я понимаю тех людей и у них есть основания так думать, потому что действия России, которые она принимает сегодня, те оценки и обвинения, и давление на Украину, который она принимает - свидетельствуют о том, что она совершенно не собирается менять свою позицию через работу нашей Трехсторонней контактной группы, не собираются они менять позицию в широком плане и в узком", - заявил Кравчук.

"Россия не хочет выполнять международные правила, нормы и принципы международного права, поэтому к ней надо применить также соответствующие формы влияния, а это могут быть санкции, может быть дипломатическое давление, может быть давление экономическое, любое, которое существует в отношениях финансово экономических, банковских и т.д., для того, чтобы Россия почувствовала, что жить в цивилизованном мире и действовать антицивилизовано - невозможно. Она будет нести потери", - отметил Кравчук.

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Автор: Виталий Саенко