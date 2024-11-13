Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новосозданный Департамент эффективности государственного управления, который будет заниматься реформой правительства.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о новых назначениях в своей администрации. Согласно посту в соцсети X, будет создан Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавят миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами.

"Я рад сообщить, что великий Илон Маск, работая совместно с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент эффективности правительства (DOGE). Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств — необходимых для движения "Спасите Америку", - заявил Трамп.

По его словам, Департамент будет предоставлять консультации и руководство извне правительства и будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по управлению и бюджету "для проведения структурной реформы и создания предпринимательского подхода к правительству, невиданного ранее".

Видео дня

Трам заявил, что это поможет искоренить огромные траты и мошенничество в ежегодных государственных расходах в размере 6,5 триллионов долларов.

Он также заявил, что работа Маска и Рамасвами завершится не позднее 4 июля 2026 года.

"Меньшее правительство, с большей эффективностью и меньшей бюрократией, станет идеальным подарком Америке к 250-й годовщине Декларации независимости", - объявил Трамп.

Новые назначения Трампа

Ранее Трамп объявил кандидатуру нового главы Пентагона. Им стал 44-летний Пит Хегсет, ведущий Fox News и ветеран войн в Ираке и Афганистане. В прошлом Хегсет критиковал союзников по НАТО за их слабость, а также выступал против значиительного вмешательства США в войну в Украине, "чтобы Путин не почувствовал себя на пределе".

Как ранее писало ABC News, Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении Трампа и теперь играет значительную роль в формировании будущей администрации президента США..

Вас также могут заинтересовать новости: