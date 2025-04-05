На субботу, 5 апреля, в США запланировано около 1200 демонстраций.

В субботу, 5 апреля, в США запланировано около 1200 демонстраций против политики президента Дональда Трампа и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска. Как надеются организаторы, это могут быть самые масштабные протесты со времени начала работы новой администрации, пишет Reuters.

Отмечается, акции протеста пройдут под лозунгом "Руки прочь!" и дадут оппонентам Трампа возможность массово продемонстрировать свое недовольство кардинальными изменениями во внешней и внутренней политике США.

"Эта огромная демонстрация посылает очень четкий сигнал Маску, Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем их сторонникам, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей", - сказал один из организаторов протестов, соучредитель организации Indivisible Эзра Левин.

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Агентство со ссылкой на сайт мероприятия пишет, что для участия в демонтрациях зарегистрировались около 150 групп активистов. События запланированы во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Один из самых масштабных митингов состоится в Вашингтонском торговом центре National Mall.

Среди организаций, которые планируют присоединиться к акциям протеста, - Международный союз работников сферы услуг, крупнейшая группа защиты ЛГБТК в Соединенных Штатах Human Rights Campaign, неправительственная природоохранная организация Гринпис.

Политика Трампа: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, миллиардер Илон Маск недавно назвал программу социального обеспечения в США "самой большой схемой Понци всех времен", а также сказал, что ее "важно ликвидировать", хотя сам Трамп перед тем обещал не касаться этой программы. В связи с этим представители Республиканской партии выражали беспокойство по поводу заявлений Маска.

Также стало известно, что глава Пентагона Пит Гегсет оставит без работы около 76 тысяч сотрудников ведомства. Он подписал меморандум, который предусматривает сокращение гражданского персонала. Кроме того, Гегсет призвал внедрить программы отложенного выхода на пенсию и предложил гражданским работникам, которые имеют право, добровольно уйти на пенсию раньше.

Недавно Трамп "снес" руководство Агентства национальной безопасности. Директора агентства Тимоти Хога сместили с должности через несколько часов после того, как Трамп уволил ряд высокопоставленных сотрудников Совета нацбезопасности. Как отметили журналисты, кадровые перестановки произошли после встречи Трампа с конспирологом Лорой Лумер, которая представила ему доклад о некоторых сотрудниках.

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