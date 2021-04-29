По его словам, сегодня происходит фактически "уничтожение санаторных школ-интернатов и специальных школ".

Депутаты инициируют отставку Марины Лазебной с должности министра социальной политики Украины.

Читайте такжеНайема уволили из "Укроборонпрома": его должность ликвидировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") на брифинге.

Он отметил, что сегодня происходит фактически "уничтожение санаторных школ-интернатов и специальных школ". В частности, таких школ уже ликвидировано 26.

"У нас нет никакого морального права терпеть дальше то, что происходит со стороны центрального органа исполнительной власти - Министерства социальной политики. И по предложению коллег - у нас есть консенсус, потому что мы провели опрос среди всех политических фракций - мы начинаем сбор подписей за отставку этого министра. Нам не нужен министр, который делает все для того, чтобы уничтожить фактически социальную сферу", - сказал депутат.

Народный депутат Павел Сушко (фракция "СН") рассказал, что нынешний министр обратилась к президенту с просьбой ветировать закон, принятый парламентом 13 апреля, относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса.

По его словам, с такой позицией министерства согласиться нельзя, поскольку санаторные школы-интернаты остаются на сегодняшний день "уникальными поставщиками специальных реабилитационных услуг".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк