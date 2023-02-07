Предатель контактировал с бывшими и действующими правоохранителями, склоняя их к сотрудничеству с оккупантами.

Херсонской областной прокуратурой заочно сообщено о подозрении депутату Херсонского облсовета от запрещенной партии "Блок Владимира Сальдо".

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. По данным следствия, подозреваемый ранее служил в правоохранительных органах и уволился в звании генерал-майора милиции. Во время временной оккупации Херсона он сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ.

"Представитель российской спецслужбы руководил процессами утверждения оккупационной власти, координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных органов на территории области. Роль подозреваемого заключалась в предоставлении куратору из РФ информации о лицах, которых можно привлечь к работе в оккупационных органах власти. Для этого он лично контактировал как с бывшими правоохранителями, так и с действующими, склоняя их к сотрудничеству", - отмечает прокуратура.

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Депутату инкриминируют совершение пособнических действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Имя подозреваемого в прокуратуре не называют, но судя по опубликованным фото, речь о Валерии Валерьевиче Литвине.

Предатели Украины - новости

Как сообщал УНИАН, в начале января правоохранители провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо и по месту жительства его приспешников. В имении Сальдо обнаружили документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины. Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии в отношении "великой России", а также Пособие по сексу.

Также стало известно, что в ходе обыска в заместителя главы бывшей оккупационной администрации Херсона у него нашли золотые часы, якобы подаренные Владимиром Путиным. Также найдены документы и другие доказательства, доказывающие причастность фигуранта к коллаборационной деятельности.

Напомним, что после оккупации Херсона российские захватчики назначили бывшего нардепа-предателя Владимира Сальдо так называемым "главой" администрации Херсонской области. В сентябре в Житомирской области арестованы активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья Владимира Сальдо.

Тогда же Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 16 организаторам российского псевдореферендуму на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Речь шла, в частности, и о "главу военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимира Сальдо и его "заместителя" Кирилла Стремоусова.

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