Заместитель гауляйтера Херсона сбежал из города вместе с россиянами, бросив даже самое ценное.

Правоохранители провели обыск у замглавы бывшей оккупационной администрации Херсона и нашли у него золотые часы, пякобы одаренные Владимиром Путиным. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, работники ГБР обыскали помещения, принадлежащие "первому заместителю мэра" бывшей оккупационной администрации Херсона. В ходе обысков были найдены документы и другие улики, доказывающие причастность фигуранта к коллаборационной деятельности.

"Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента России, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти", – заявили в ГБР.

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Отмечается, что сам фигурант сбежал из Херсона вместе с российскими войсками, бросив всё свое имущество. Также правоохранители заявили, что найденные при обыске часы на самом деле оказались обычной подделкой.

Ситуация в Херсоне

После нескольких месяцев боев ВСУ вынудили оккупантов отступить из Херсона. 11 ноября город был освобожден.

После короткого периода тишины оккупанты начали интенсивно обстреливать город, убивая большое количество мирных жителей.

В то же время правоохранители продолжают отлавливать предателей, которые пошли на сотрудничество с врагом во время оккупации, но не успели сбежать. Некоторые коллаборанты сдаются добровольно.

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