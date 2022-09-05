Решается вопрос о передаче арестованных активов в управление АРМА.

В Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья бывшего нардепа-предателя, а нынче – гауляйтера временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо.

Как сообщила Служба безопасности Украины, деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита.

"Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - отмечают в СБУ.

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Сейчас решается вопрос о передаче арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщал УНИАН, после оккупации Херсона Владимир Сальдо был назначен российскими захватчиками так называемым "главой" администрации Херсонской области.

Ранее ВСУ взорвали склад оккупантов в Херсоне, который находился в здании коллаборанта Сальдо.

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