Во время обыска в имении предателя также обнаружены справки о херсонских патриотах и активистах.

Правоохранители провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо и по месту жительства его приспешников.

В имении Сальдо обнаружили документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины. Об этом сообщает Госбюро расследований.

"Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых указывались особенности законодательства РФ. Также выявлены справки о херсонских патриотах и активистах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии в отношении великой России.

"Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великая Судьба", " Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие " Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент", - сообщили в ГБР.

Напоминается, что прокуроры уже направили в суд обвинительные акты в отношении оккупационного "главы военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и так называемого "председателя Херсонской городской администрации".

Им инкриминировали государственную измену, коллаборационную деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

Херсонский коллаборант Сальдо

Как сообщал УНИАН, после оккупации Херсона российские захватчики назначили бывшего нардепа-предателя Владимира Сальдо так называемым "главой" администрации Херсонской области.

Летом стало известно, что Сальдо ввели в медикаментозную кому и доставили спецбортом в Москву. Сначала медики подозревали, что этому предателю поплохело из-за воздействия неизвестного вещества, поэтому его госпитализировали в токсикологической реанимации НИИ им. Склифосовского в Москве. Со временем диагноз изменился. Также была информация, что Сальдо могли отравить повар и горничная.

В сентябре в Житомирской области были арестованы активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья Владимира Сальдо.

Также в сентябре Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 16 организаторам российского псевдореферендума на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Речь шла, в частности, и о "главе военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимире Сальдо и его "заместителе" Кирилле Стремоусове.

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