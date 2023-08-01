Николенко отметил, что решение о назначении послов Украины принимает Президент Украины Владимир Зеленский по итогам обсуждения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на утверждение народного депутата от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко о возможном назначении министра обороны Алексея Резникова послом Украины в Великобритании на место уволенного Вадима Пристайко. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, спикер прокомментировал утверждение нардепа Гончаренко о том, что в Офисе президента размышляют над назначением министра обороны Украины Алексея Резникова на должность посла Украины в Великобритании.

Как отметил Николенко, решение о назначении послов Украины принимает Президент Украины Владимир Зеленский по итогам обсуждения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Видео дня

"Рассмотрение соответствующих кандидатур сейчас продолжается. В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции", - подчеркнул Николенко.

Сегодня, 1 августа, депутат Гончаренко в Telegram сообщил, что Резникова могут назначить послом в Британии.

"В ОП уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Еще после яиц по 17 грн были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова. Зато Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в Министерство юстиции. Но после увольнения Пристайко с должности посла в ОП решили, по своей новой традиции, отправить послом не профессионального дипломата, а министра", - утверждает Гончаренко.

Как отметил депутат, в ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. "И получили одобрительный ответ", - добавил депутат.

Увольнение Пристайко с поста посла в Великобритании

21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Несколько дней назад Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента о том, что он может благодарить за военную помощь министру обороны Британии Бену Уоллесу хоть каждое утро.

Вас также могут заинтересовать новости: