Пристайко также уволен с должности постпреда Украины при Международной морской организации.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Соответствующий указ № 442/2023 от 21 июля опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в текст указа.

Также Пристайко уволен с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO), которую он занимал по совместительству.

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Сейчас УНИАН пытается получить комментарий от офиса президента относительно причин такого решения.

Что предшествовало увольнению Пристайко

Пристайко был назначен послом в Великобритании в июле 2020 года. До этого он руководил Министерством иностранных дел Украины и занимал должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Как известно, недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина якобы должна больше благодарить западным партнерам за оказанную ими военную помощь.

Комментируя это заявление, президент Зеленский саркастически заявил: "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".

В то же время, впоследствии ситуацию прокомментировал и Пристайко, назвав такие слова Зеленского "нездоровым сарказмом".

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