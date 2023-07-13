В Лондоне обсуждают саркастичную реакцию Зеленского на заявление британского министра.

Президент Украины использовал "нездоровый сарказм", когда комментировал желание британского министра обороны Бена Уоллеса услышать больше благодарности от украинцев за военную помощь. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью британскому каналу Sky News.

"Я думаю, в ответе Зеленского было немного сарказма, когда он говорил, что нужно каждое утро после пробуждения звонить Бену Уоллесу и благодарить его. Я не думаю, что это здоровый сарказм. Мне кажется, нам не следует показывать россиянам, что между нами есть что-то такое. Они должны знать, что мы работаем вместе", – сказал посол.

Пристайко отметил, что в случае необходимости Бен Уоллес может позвонить ему в посольство и обсудить любой вопрос.

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Украинский дипломат также напомнил, что в начале Второй мировой войны США тоже были не очень довольны настойчивыми просьбами о военной помощи со стороны Великобритании. Однако в конечном итоге американским солдатам пришлось самим вступить в войну на стороне британцев.

"Мы не ожидаем, что кто-то будет сражаться за нас. Мы просим лишь о военном снаряжении", – сказал Пристайко.

Министр обороны Британии хочет благодарности

В кулуарах саммита НАТО, который состоялся в Вильнюсе, британский министр обороны Бен Уоллес пожаловался на то, что украинцы слишком настойчиво требуют оружия и не очень активно выражают благодарность за поставки.

На своей пресс-конференции президент Зеленский с долей сарказма прокомментировал слова британского министра:

"Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить", – сказал Зеленский.

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