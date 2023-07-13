Президент Украины использовал "нездоровый сарказм", когда комментировал желание британского министра обороны Бена Уоллеса услышать больше благодарности от украинцев за военную помощь. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью британскому каналу Sky News.
"Я думаю, в ответе Зеленского было немного сарказма, когда он говорил, что нужно каждое утро после пробуждения звонить Бену Уоллесу и благодарить его. Я не думаю, что это здоровый сарказм. Мне кажется, нам не следует показывать россиянам, что между нами есть что-то такое. Они должны знать, что мы работаем вместе", – сказал посол.
Пристайко отметил, что в случае необходимости Бен Уоллес может позвонить ему в посольство и обсудить любой вопрос.
Украинский дипломат также напомнил, что в начале Второй мировой войны США тоже были не очень довольны настойчивыми просьбами о военной помощи со стороны Великобритании. Однако в конечном итоге американским солдатам пришлось самим вступить в войну на стороне британцев.
"Мы не ожидаем, что кто-то будет сражаться за нас. Мы просим лишь о военном снаряжении", – сказал Пристайко.
Министр обороны Британии хочет благодарности
В кулуарах саммита НАТО, который состоялся в Вильнюсе, британский министр обороны Бен Уоллес пожаловался на то, что украинцы слишком настойчиво требуют оружия и не очень активно выражают благодарность за поставки.
На своей пресс-конференции президент Зеленский с долей сарказма прокомментировал слова британского министра:
"Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить", – сказал Зеленский.