Решение о ее отставке поддержали 234 народных депутатов Украины.

Верховная Рада проголосовала за отставку Людмилы Денисовой с должности уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение отдали свои голоса 234 народных депутата Украины.

В своем Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк написал, что за назначение на эту должность сегодня не будут голосовать.

Накануне во фракции "СН" заявили, что собраны подписи для выражения недоверия Денисовой.

30 мая Денисова заявила, что "по поручению Офиса президента Украины начался сбор подписей за ее увольнение с должности 31 мая". По словам омбудсмена, для ее увольнения применят механизм, который противоречит Конституции Украины.

Справка УНИАН. Денисова занимала эту должность с 15 марта 2018 года. Ранее она была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014 год).

27 апреля 2022 года бывший детский омбудсмен Николай Кулеба обвинил Денисову в том, что она предоставила информацию оккупантам о том, где скрываются 58 детей в Херсоне, и якобы после этого оккупанты вывезли их в Крым.

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