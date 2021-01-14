В ноябре 2020 года стало известно, что Сергей Семочко выиграл суд против журналистов Bihus.info и обязал опровергнуть информацию о своем многочисленном элитном имуществе, российском гражданстве родственников и причастности к блокированию жизненно необходимых лекарств.

Касационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение тридцати дней.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

Тем не менее 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного Суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на пропуск истцом сроков.

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13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла свой вердикт.

"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - сообщили в пресс-службе суда.

Скандал с Сергеем Семочко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.

Журналисты программы «Наши деньги» 1 октября 2018 года обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.

Журналисты «Наших денег» также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.

11 декабря 2018 года Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко. В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.

12 апреля 2019 года Петр Порошенко освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

В ноябре 2020 года стало известно, что Сергей Семочко выиграл суд против журналистов Bihus.info и обязал опровергнуть информацию о своем многочисленном элитном имуществе, российском гражданстве родственников и причастности к блокированию жизненно необходимых лекарств.

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Автор: УНИАН