Касационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение тридцати дней.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.
Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.
Тем не менее 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного Суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на пропуск истцом сроков.
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13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла свой вердикт.
"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - сообщили в пресс-службе суда.
Скандал с Сергеем Семочко: что известно
- Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.
- Журналисты программы «Наши деньги» 1 октября 2018 года обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.
- Журналисты «Наших денег» также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.
- 11 декабря 2018 года Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко. В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.
- 12 апреля 2019 года Петр Порошенко освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
- В ноябре 2020 года стало известно, что Сергей Семочко выиграл суд против журналистов Bihus.info и обязал опровергнуть информацию о своем многочисленном элитном имуществе, российском гражданстве родственников и причастности к блокированию жизненно необходимых лекарств.
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