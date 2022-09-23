Накануне правоохранители вручили нардепу Сергею Кузьминых обвинительный акт в уголовном производстве, а он выбросил этот документ из окна авто.

В суд передано уголовное производство против народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют в получении взятки в сумме 558 тыс. грн.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро, сегодня НАБУ и САП направили в суд дело в отношении действующего народного депутата по обвинению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

В сообщении отмечается, что депутату обвинительный акт был вручен накануне.

На видео, которое продемонстрировало НАБУ, видно, что акт депутат выбросил на улицу из окна машины, в которой находился.

По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если он планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов. На встрече "нардеп пообещал осуществить влияние, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета".

"Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П.Павлусенка", которое, согласно договоренностям между депутатом и представителем компании, закупил медицинское оборудование на 40 млн грн. В ответ депутат намекнул, что его "услуги" не безвозмездны и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему показалась также своеобразной гарантией возможного будущего сотрудничества", - отмечают в НАБУ.

В сообщении сказано, что после получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно за систему ультразвуковой диагностики, депутат попросил передать ему 30% от суммы договора — 558 тыс. грн.

Как установило следствие, парламентарий планировал такую схему расчета суммы неправомерной выгоды применять и касательно других договоров в будущем, в частности на поставку аппарата МРТ (30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн – 398,33 тыс. грн).

Сергей Кузьминых - что известно о нардепе

На досрочных парламентских выборах 2019 года Сергей Кузьминых одержал победу в одномандатном округе №67 в Чудновском районе Житомирской области, где баллотировался от политической партии "Слуга Народа". Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности.

В 2015 году основал благотворительную организацию "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых".

28 января 2022 года правоохранители задержали нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при получении взятки в 558 тысяч гривень. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор подписала сообщение о подозрении Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

До начала полномасштабного вторжения России Высший антикоррупционный суд (ВАКС) несколько раз собирался на заседание для избрания нардепу меры пресечения, но так и не смог этого сделать, в том числе из-за неявки подозреваемого и адвокатов на заседание. 17 февраля судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко по собственной инициативе вынес постановление о приводе Кузьминых на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения. Суд постановил применить к Кузьминым повод на судебное заседание, которое было назначено на 10:00 24 февраля.

20 мая стало известно, что ВАКС отпустил Сергея Кузьминых под залог в 49600 тысяч гривень. Адвокат нардепа Лариса Криворучко сообщила, что Кузьминых также должен являться по вызову в суд, сдать загранпаспорт и воздержаться от общения с некоторыми лицами.

В июне издание "Обозреватель" сообщило, что Сергей Кузьминых предложил переименовать улицу в одном из сел на Житомирщине в честь президента Владимира Зеленского. "Как мне стало известно, на данный момент проводят общественные слушания по переименованию улиц и переулков на территории Миропольской территориальной общины. Предлагаю одну из улиц Мирополя переименовать в честь президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в тексте депутатского обращения.

В июле 2022 года детективы НАБУ завершили следствие.

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