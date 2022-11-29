Визит делегации якобы хотели сохранить в тайне.

Украинская делегация, вероятно, посещала Израиль для серии встреч с официальными лицами Армии обороны страны (ЦАХАЛ) .

Как сообщает израильский репортер Мориа Асраф Уолберг в Twitter, в делегацию от Украины входил высокопоставленный офицер ВСУ.

Также Уолберг отмечает, визит делегации хотели сохранить в тайне "из-за политической чувствительности в отношении Москвы".

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"Делегация из Киева, в частности высокопоставленный военнослужащий украинской армии, недавно прибыла в Израиль для серии встреч с официальными лицами ЦАХАЛа. Целью официального визита было содействие строительству украинцами систем противоракетного предупреждения", - пишет Уолберг.

Украинские власти официально не сообщали о визите.

Военная помощь Украине от Израиля

Израиль длительное время воздерживался от предоставления Украине военной помощи, ограничивался только гуманитарной. Ситуация начала меняться, когда Иран начал поставлять России боевые дроны.

Еще в октябре 2022 года израильские власти заявляли, что страна не будет поставлять в Украину вооружение.

Впоследствии министр обороны Израиля Бени Ганц, пообщавшийся со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, заявлял, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО передавать не будет.

На фоне этого президент Владимир Зеленский призывал Израиль помочь Украине и определиться, планирует ли страна закрывать глаза на российский террор.

В конце ноября стало известно, что Израиль не исключает возможность поставки Украине высокотехнологичных ракет – в случае, если Тегеран будет поставлять Москве баллистические ракеты.

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