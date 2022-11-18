Израиль попросил все стороны, участвующие в сделке по продаже стратегических материалов, не разглашать ее публично, чтобы "не рассердить Путина".

Власти Израиля разрешили странам-членам НАТО поставлять Украине вооружение, которое содержит израильские компоненты, а также профинансировала закупку "стратегических материалов" для Украины.

Как сообщило издание Haaretz, израильское министерство обороны недавно смягчили свои рекомендации и согласилось с тем, что члены НАТО, такие как Великобритания, могут поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, "такие как электрооптические системы и системы управления огнем".

Также издание выяснило, что под давлением американской администрации Израиль недавно согласился профинансировать "стратегические материалы" на миллионы долларов для помощи Украине.

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По данным трех высокопоставленных европейских дипломатических чиновников, американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи. Но после переговоров между правительствами двух стран стороны решили, что Израиль профинансирует стратегические материалы.

Платеж на сумму в несколько миллионов долларов был перечислен стране-члену НАТО, которая активно участвует в поставках военной техники в Украину. Эта страна закупила стратегические материалы и отправила их в Украину. О каких именно материалах идет речь, изданию неизвестно.

При этом Израиль попросил все стороны, участвующие в сделке по продаже стратегических материалов, не разглашать ее публично, чтобы "не рассердить Путина".

Война в Украине: помощь от Израиля

В октябре 2022 года премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружение.

Позже министр обороны Израиля Бени Ганц пообщался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. По итогам телефонных переговоров стало известно, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО давать не будет.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться - он с демократическим миром, или закрывает глаза на российский террор.

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