Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим израильским коллегой.

Министр обороны Израиля Бени Ганц пообщался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. По итогам телефонных переговоров стало известно, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО давать не будет.

Об этом со ссылкой на Минобороны Израиля сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, Ганц провел "позитивную дискуссию" с Резниковым. Во время телефонного разговора министр обороны Украины рассказал о ситуации в стране на фоне полномасштабного вторжения РФ. По итогу Ганц и Резников договорились "продолжить профессиональный диалог с целью оказания помощи Украине в развитии гражданской системы раннего предупреждения".

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Как оказалось, Израиль поможет Украине разработать систему раннего предупреждения о ракетном нападении, но не предоставит никаких систем вооружения, несмотря на то, что ранее наша страна запрашивала ПВО. Ганц пояснил причину отказа "оперативным ограничением".

"Министр Ганц выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей во время конфликта и озабоченность по поводу гуманитарного кризиса в результате войны. Он также подчеркнул позицию Израиля в отношении украинского народа и его западных союзников, выразив свою приверженность поддержке Украины путем доставки гуманитарной помощи и спасательного оборонного оборудования", - сообщает издание.

Вскоре переговоры с министром обороны Израиля прокомментировал сам Резников. В своем Twitter он написал:

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также пути дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества. Мы также обсудили оказание гуманитарной и медицинской помощи".

Украина просила у Израиля ПВО: что известно

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Израиль воздерживается от предоставления военной помощи. 24 сентября президент Украины заявил, что он в шоке из-за отсутствия помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

16 октября стало известно, что израильский министр заявил, что настало время Украине получить военную помощь. 18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО. 21 октября премьер Израиля заявил, что его страна не будет поставлять Украине вооружение.

Однако 23 октября стало известно, что Израиль, по данным СМИ, атаковал место сборки иранских дронов в Сирии. Помимо этого, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами.

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