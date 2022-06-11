В Елисейском дворце отмечают, что хотят победы для Украины.

Франция готова присоединиться к операции по снятию российской блокады с Одесского порта, чтобы вернуть возможность экспорта зерновых из Украины.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет BFMTV.

"Мы открыты для сторон в том, чтобы была проведена операция, которая позволит получить абсолютно безопасный доступ к Одесскому порту, то есть предоставит возможность судам пройти, не смотря на то, что море заминировано", — заявил советник президента Франции.

Кроме этого, в Елисейском дворце ответили на критику президента Эммануэля Макрона за его призыв "не унижать" всю РФ из-за "ошибки" Путина. Там заверили, что Франция хочет, чтобы Украина была победителем в войне с Россией.

"Как имел возможность сказать президент, мы хотим победы Украины. Мы желаем, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена. Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины прекратилась как можно быстрее", — сказал советник Макрона.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и РФ по вывозу зерна через Черное море.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

Вас также могут заинтересовать новости: