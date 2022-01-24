В СНБО реально оценивают угрозу вторжения РФ, но уверяют, что ВСУ будут давать отпор.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что слова президента Владимира Зеленского об угрозе вторжения РФ в Харьков "передернули". Однако Украина в любом случае будет давать отпор.

Об этом он заявил в интервью BBC Украина.

"Такая угроза может существовать до тех пор, пока существует РФ, относительно любого города. Это бывает, когда цепляются за одно слово, раздувают и начинают из этого делать определенный хайп. Я к этому спокойно отношусь, я более чем уверен, что харьковчане, львовяне, одесситы, все наши города будут защищены. Они были, есть и будут украинскими. Президент говорил, что в случае нападения, отпор будет предоставлен, но имейте в виду, что это будет большая война, мы ничего сдавать не собираемся. Об этом говорил наш президент", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что Украина имеет четкое понимание, что нужно делать в случае наступления РФ.

Читайте такжеДанилов ответил, существует ли угроза вторжения РФ в Украину в ближайшее время"Возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. К тому, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем, и мы это понимаем", - добавил он.

При этом Данилов отказался уточнять, что именно имеет в виду.

Кроме того, он напомнил, что Украина не остается один на один с потенциальным агрессором. У нас есть поддержка партнеров.

По мнению Данилова, в случае наступления Украина самостоятельно сможет отразить атаку, но будет ждать помощи.

"В случае наступления мы будем сражаться. Будем ли просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать - учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить. В них так же есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что количество российских войск близ украинских границ не увеличивается настолько, как об этом сообщают СМИ и иностранные политики. Россияне совершают маневры постоянно, ведь находятся на своей территории.

Читайте также"Нам орать не надо": Данилов заявил, что Украина понимает планы и намерения РФНапомним,

осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятого Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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