Россия уже отбросила "фиговые листья" и подрыв россиянами Каховской ГЭС - это принципиально новый этап российской агрессии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС - это принципиально новый этап российской агрессии.

Этим подрывом Россия открытого декларирует свою истинную цель - уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения, написал он в Facebook.

По его словам, состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции об "освобождении Украины", "борьбе с нацистами", "поражении исключительно военных объектов" и остального бреда, чисто пропагандистских и лживых тезисов.

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"Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листьев" и открытого декларирования своей истинной цели - уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина из истории фальшивые маски больше не нужны", - написал он.

Данилов отмечает, что состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Коротко о результатах заседания Ставки - ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло", - написал он.

Зеленский сегодня срочно созвал СНБО

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

Данилов сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведение экстренного заседания СНБО Украины.

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