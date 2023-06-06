Зоопарк "Сказочная дубрава", летний театр, памятник Шевченко - это лишь ряд объектов, которые уже подтоплены из-за подрыва ГЭС.

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС город Новую Каховку сильно подтапливает. По состоянию на 6:30 утра подтопления уже фиксировались относительно зоопарка "Сказочная дубрава" и летнего театра.

Также вода подошла к памятнику Шевченко, в городе затоплены кафе, детская площадка, лодочная станция, яхт-клуб и так далее. Как сообщил мэр Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Украинской правде", вода достигла уже Днепровского проспекта.

"Подрыв ужасный, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, взорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер - объем воды достаточно большой на данный момент падает", - указал он.

Чиновник отметил, что сейчас трудно фиксировать изменения в подтоплении города, ведь есть значительные перебои с интернетом. По его мнению, враг умышленно блокирует сигнал, чтобы создать для украинцев информационный вакуум.

Также он уточнил, что в течение последних месяцев поврежденная станция не вырабатывала электроэнергию. Про первые взрывы местные начали сообщать где-то с 5 утра. Пока неизвестно, сколько было взрывов.

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС - что надо знать

Напомним, что в ночь на 6 июня в Украине произошло масштабное ЧП из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантами. Станцию уже не восстановить, отметили специалисты Укргидроэнерго.

На данный момент есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Опасность касается населенных пунктов и городов на юге Украины, также есть опасность для ЗАЭС.

По словам глава Херсонской ОВА, уровень воды дойдет до критической отметки ориентировочно в 12:00. В Украине объявлена эвакуация на территориях, которым грозит подтопление.

Президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские службы оперативно работают, созвано совещание СНБО.

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