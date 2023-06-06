Президент подчеркнул, что безопасность Украине принесет только победа и полная деоккупация всех территорий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - отметил президент в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что все службы работают. Кроме того, он созвал Совет нацбезопасности и обороны относительно событий на Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища, создавая угрозу затопления ряда населенных пунктов. Ранее в МВД назвали зоны опасности и напомнили алгоритм действия в этой ситуации.

В Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического уровня в течение пяти часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС - это очередное военное преступление и экоцид. По его словам, есть угроза для ЗАЭС.

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