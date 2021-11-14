Секретарь СНБО отметил необходимость создания межведомственной рабочей группы для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом он сообщил в Луцке во время совещания о дополнительных мерах по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы, информирует пресс-служба СНБО.

"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, - это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал Данилов.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находятся "уже около 16 тыс. человек - так называемых беженцев".

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил необходимость создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

"Должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", - резюмировал Данилов.

Он напомнил, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО 10 ноября.

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Луцке по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

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Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

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Автор: Тамара Отовская