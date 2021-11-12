В то же время министр подчеркнул, что происходит усиление государственной границы Украины, и совместными усилиями мы сможем преодолеть этот кризис.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уверяет, что из-за кризиса на белорусско-польской границе по состоянию на сегодня прямой угрозы украинской государственной границе нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Хочу акцентировать, на сегодня прямой угрозы украинской границе нет", - подчеркнул глава МВД.

В то же время он напомнил, что соответствующий вопрос рассматривался на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а также происходит усиление государственной границы Украины.

"И мы говорим с местными властями в том числе, с теми общинами, которые живут на местах, потому что именно совместными усилиями, консолидацией усилий, а не разрыванием, мы можем преодолеть этот кризис в том числе. Он не первый и не последний", — заявил Монастырский.

Читайте такжеУкраина перебросит на границу с Беларусью тысячи военных и полицейскихКак сообщал УНИАН, в начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, определяющих направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, происходящиим на белорусско-польской границе.

11 ноября Монастырский заявил, что границу с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Леся Лещенко