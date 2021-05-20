Городские власти Каменского (Днепропетровская область) зарабатывают больше топ-чиновников, в то время как город испытывает коммунальный коллапс. Об этом говорится в расследовании РБК-Украины.

Как выяснили журналисты, зарплата мэра Каменского Андрея Белоусова за 2020 год составила 812 388 гривен, что примерно равно 82-м средним зарплатам жителя города.

«Для сравнения – президент Владимир Зеленский на посту главы государства заработал в 2020 году всего 336 тысяч гривен. Более того, даже городской голова столицы Виталий Кличко оказался намного скромнее мэра Каменского – заработал всего 517 579 гривен за 2020 год», - отмечают в материале.

Не отставали от городского головы и его соратники. Первый заместитель мэра Александр Чернышов за прошлый год заработал 739 832 гривен, что выше доходов премьер-министра Дениса Шмыгаля (540 052 гривен), отмечают журналисты.

Заместитель мэра и управделами исполкома Светлана Колисниченко получает 96 468 зарплаты, плюс премию 24 322 гривен, а в начале года еще и материальную помощь в размере 47 823 гривен. Другой заместитель Константин Саусь, курирующий сферу ЖКХ и инфраструктуру, получает 83 011 гривен зарплаты и 21 000 премии.

Высокие зарплаты чиновников вызвали возмущение местных жителей, особенно когда зимой во время морозов несколько районов Каменского оказалось без тепла и воды, добавляют СМИ.

«Каменчанам приходилось буквально топить снег с улицы в ведерках, чтобы попить чай или приготовить еду. Впрочем, и в эти месяцы Белоусов не обделил себя традиционной премией в 32 тысячи гривен», - говорится в публикации.

Ранее СМИ писали о том, как в Каменской школе №20, где учится 600 учеников, обвалился фасад. Спустя два года здание до сих пор не восстановлено, школа находится в аварийном состоянии, а дети вынуждены посещать другие учебные учреждения.

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Автор: Григорий Бондарь