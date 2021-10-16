Илларионов призвал украинские власти не закрывать глаза на действия РФ.

Россия начала новое давление на Украину, используя "газовый" вопрос, считает бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Илларионов отметил, что объемы газа, который закачивают по ГТС с территории Украины, ежегодно сокращаются.

"Любой может заглянуть и проверить. Конкретные цифры знает и не только руководитель "Нафтогаза", а и любой, кто смотрит на эту статистику", - говорит Илларинов.

Он утверждает, что украинской власти сейчас следует обратить внимание на новую волну давления Кремля, которое тот начал в последние недели.

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"Этого не было, скажем, 1,5 или 2 месяца тому назад. Почему-то сейчас эта волна оказывается - через публикации, газовое давление, а также визит госпожи Нуланд в Москву. И по другим каналам. Иными словами, мы видим новый этап давления на Украину. И нужно просто на это обращать внимание. Чего точно нельзя делать - закрывать на это глаза", - сказал Илларионов.

Ранее Путин заявил, что из украинских хранилищ якобы откачивают газ, предназначенный для европейских компаний.

6 октября Путин сказал, что России невыгодно перекачивать газ через украинскую ГТС, назвав услугу транспортировки слишком дорогой для РФ.

Как известно, украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.

Автор: Виолетта Орлова