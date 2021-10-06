Согласно контракту, "Газпром" должен закачивать в "украинскую трубу" 40 млрд м³ газа в год.

Российская компания "Газпром" немного увеличит объемы прокачки газа через газотранспортную систему Украины. Закачивать еще больше газа для компании невыгодно.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире телеканал "Россия 24".

По словам российского президента, через ГТС Украины должны прокачивать 40 млрд м³ газа в год, но "Газпром" уже и так превысил свои обязательства.

"Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд м³ газа в год. И за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку, точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%. Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины", - заявил Путин.

Читайте такжеПервую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газомПри этом он указал, что увеличивать объем газа еще больше для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что дорого.

"Прокачка по новым системам значительно дешевле примерно на 3 миллиарда долларов в год к соответствующим объемам поставок", – подытожил политик.

Также он заявил, что "Газпром" в текущем году может обновить рекорд поставок газа в Европу, установленный в 2018 году, а это 201,7 млрд м³.

Поставки российского газа в обход Украины

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

Уже 5 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не ведет переговоры с Россией о прямых поставках газа. По его словам, также не стоит ожидать существенного реэкспорта газа, который хранится в ПХГ Украины, но принадлежит иностранным трейдерам, поскольку обычно такой газ используется в стране хранения.

Автор: Анастасия Горбачева