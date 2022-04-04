Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, в которой обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей

Он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями. Также Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Во время его сегодняшней поездки в Бучу корреспондент ВВС спросил у Зеленского - считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией.

"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - сказал Зеленский.

Зверства армии РФ в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали российских оккупантов.

Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые называют себя армией, заслуживают только смерти после того, что сделали.

Вместе с тем Москва отвергает причастность своих войск к военным преступлениям против мирных жителей захваченных РФ украинских городов.

Информацию о пытках, изнасилованиях и убийствах украинцев в Буче российское военное командование называет "провокацией". По мнению Кремля, указанные преступления совершили "неонацисты".

Мир осудил действия российской армии в Украине, европейские лидеры пообещали справедливое наказание для планировщиков и исполнителей.

Обнародованная информация о зверствах РФ в Украине побудила Евросоюз пересмотреть свое отношение к эмбарго на энергоресурсы из страны-агрессора. А польский президент Анджей Дуда призвал предоставить ВСУ больше оружия.

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