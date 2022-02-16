63% респондентов считают, что Украине стоит пересмотреть "Минские соглашения" и подписать новые.

57% украинцев видят Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают, еще 10% возлагают вину на подчиненных Кремлю боевиков "ЛДНР".

Об этом говорится в данных опроса общественно-политических настроений населения, проведенного 12-13 февраля социологической группой Рейтинг.

Лишь 12% винят Украину. 12% затруднились ответить, кто виноват.

В то же время 63% респондентов считают, что Украине стоит пересмотреть Минские соглашения и подписать новые.

Социологи отметили, что этот показатель в динамике увеличивается.

Лишь 11% высказались, что Украина должна выполнить все требования; 18% считают наоборот – что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще.

Россия, оказывая давление на Киев и ЕС военным вторжением, пытается склонить Украину к выполнению "Минска" на условиях Кремля. Москва настаивает на принятии "особого статуса" Донбасса и предоставления дестабилизированному региону широкой автономии.

Во время визита в Украину немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу соответствующих законопроектов о Донбассе и "местных выборах" в ТКГ.

Ранее украинский глава утверждал, что в "Минских соглашениях", подписанных его предшественником много лет назад, есть немало вопросов. В 2020-м Зеленский не соглашался на изменения в Конституцию Украины относительно выборов на Донбассе с неотведенными оккупационными силами.

На что российский президент Владимир Путин ответил в январе 2022-го цитатой из матных частушек: "Терпи, моя красавица. Придется выполнять".

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