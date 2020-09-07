Вчера Саакашвили и Богдан опубликовали совместное фото, чем вызвали активную дискуссию в сети.

Глава исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили рассказал о фото с Богданом и Ясько, которое вызвало активные дискуссии в сети.

"У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разным политическим бэкграундом. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать какие угодно темы с кем угодно", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, никаких общих политических и партийных проектов с Андреем Богданом он в ближайшее время создавать не собираюсь.

"Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я очень хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие", - резюмировал Саакашвили.

Совместное фото Саакашвили, Богдана и Ясько: что известно

6 сентября Михеил Саакашвили опубликовал в своем Facebook совместное фото с бывшим главой ОПУ Андреем Богданом и нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько. "В центре у нас настоящая киевлянка в 5-ом поколении и мы говорим про киевские выборы", - подписал снимок Саакашвили.

Аналогичное фото опубликовал и Богдан, подписав его: "Есть интересный расклад на Киевские выборы!"

Елизавета Ясько также добавила фото на свою страницу в соцсети. "Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании", - написала Ясько.

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Автор: Екатерина Лиманская