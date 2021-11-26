В частности, глава НАТО и госсекретарь США обсудили сообщения о нетипичной военной активности РФ вблизи границ Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения сообщений о нетипичной военной активности России вблизи границ Украины.

Об этом сообщили в Госдепартаменте. Блинкен отметил, что он с нетерпением ожидает встречи на уровне министров иностранных дел в Риге на следующей неделе и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Голос Америки.

Читайте такжеNYT: У Байдена пытаются отговорить Путина от полномасштабного вторжения в УкраинуДругих подробностей беседы Блинкена и Столтенберга в Госдепе не сообщили.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной. При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Ирина Погорелая