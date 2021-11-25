В случае эскалации ЕС должен будет ввести новые санкции против РФ, сказала она.

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу необходимо быть готовым к усилению санкций против России, если ситуация возле границы с Украиной или у границы Беларуси и Польши ухудшится.

Об этом она заявила в ходе встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пишет Reuters.

В Берлине они обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и Европейского союза. По словам Меркель, сейчас Польша делает все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации на своей границе.

Также она высказала свое мнение о ситуации на украинско-российской границе, отметив, что ЕС должен быть единым в этом вопросе.

Читайте такжеКулеба о санкциях ряда стран против РФ в случае вторжения в Украину: могут сделать больно"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену", - подчеркнула Меркель.

Ситуация на границах Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о готовящемся вторжении российских войск в Украину может быть ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не планирует наступления на Донбассе, а ищет пути дипломатического урегулирования вооруженного конфликта, начатого Россией.

Автор: Людмила Жерновская