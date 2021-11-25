Секретарь Совбеза говорит, что пока не наблюдается возможность реального вторжения в январе, о чем ранее заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность нового прямого вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы на сегодняшний день не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов именно на 15 января (руководитель ГУР Минобороны Буданов заявил, что РФ готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года – УНИАН)", – заявил Данилов.

При этом, он заявил, что нет никакого сомнения в том, что президент России Владимир Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, будут ли вводит военное положение в УкраинеСекретарь СНБО добавил, что на повестке дня России этот вопрос стоит с 2008 года.

"Мир уже в конце концов понял, что происходит, кто имеет желание напасть на Украину. Маски все в последнее время сняты", – подчеркнул Данилов.

"Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Сегодня этот вопрос является открытым, но мы должны к этому быть готовы. И мы к этому готовились довольно долго", – сказал Данилов.

"У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет править. Точка. И сейчас эта истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, продвижение взад-вперед всех войск, тренировки, – это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Каковы будут действия Путина? Трудно сказать, потому что в голову ему залезть крайне сложно. Какая у него будет риторика, стратегия, – мы не можем сказать", – подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что с 15 января по 15 февраля ожидаются морозы. Он обратил внимание, что на эти даты Украину пугают энергетическим кризисом, отключением электроэнергии, и что РФ будет на этом фоне раздувать ситуацию. "У нас на сегодняшний день ситуация эта под контролем", – сказал Данилов.

"Никто не говорит, что угроз нет. Я говорю, что угроза у нас до тех пор, пока есть РФ, есть всегда. Я ни разу не говорил, что угроз нет. Речь идет о прямом вторжении. Для того, чтобы делать прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодняшний день еще нет. Будут ли они завтра, – мы будем смотреть, будем анализировать", – подчеркнул Данилов.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Виталий Саенко