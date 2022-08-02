Алексей Резников также поблагодарил президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина за их лидерство.

Благодаря новому пакету военной помощи от США украинские военные готовы превратить ночь в день для российских оккупантов.

Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Новый пакет военной помощи от США – еще одна инвестиция в безопасность восточного фланга НАТО и поддержку демократии в ЕС. Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины", - говорится в сообщении.

Резников также поблагодарил президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина за их лидерство, и весь американский народ за поддержку.

Как сообщал УНИАН, ранее координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал о новом пакете безопастностной помощи для Украины на сумму 550 млн долларов. В частности, пакет предусматривает предоставление Украине боеприпасов для HIMARS и артиллерийских систем калибра 155 мм.

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