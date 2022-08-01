В частности, пакет предусматривает предоставление Украине боеприпасов для HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм.

В Белом доме рассказали о новом пакете помощи безопасности для Украины на сумму 550 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Белом доме сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби отметил, что сегодня советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели совместную беседу с украинскими коллегами относительно постоянной американской поддержки для Украины, поскольку украинский народ продолжает противостоять российской агрессии.

"И чтобы проинформировать их о новом пакете помощи по безопасности в размере 550 миллионов долларов, который администрация Байдена позволит выделить сегодня", - подчеркнул Кирби.

Как сказал Кирби, новый пакет предусматривает передачу Украине большего количества боеприпасов для высокомобильных современных ракетных систем, известных как HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских систем калибра 155 мм.

По словам Кирби, это уже будет 17-й пакет помощи безопасности с того момента, как Байден стал президентом.

Также Кирби добавил, что в целом на поддержание безопасности Украины уже выделено более 8 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, стало известно, что в Украину прибыли еще 4 реактивные системы залпового огня HIMARS. Всего Украина уже получила 16 таких систем.

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