Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за выделение Украине военной помощи на сумму 550 млн долларов.
Об этом президент Украины сообщил в микроблоге Twitter.
"Спасибо президенту США Джо Байдену за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", - подчеркнул Зеленский.
Как сказано на сайте Белого дома, Байден воспользовался своими полномочиями в соответствии с Конституцией и законами США и поручил Государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Украине оборону поддержку на сумму до 550 млн долларов.
Как сообщал УНИАН, сегодня координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал о новом пакете политики помощи для Украины на сумму 550 млн долларов. В частности, пакет предусматривает предоставление Украине боеприпасов для HIMARS и артиллерийских систем калибра 155 мм.